Saadet Partisi'nden 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi'nden 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması

18.12.2020 14:58
Saadet Partisi'nden 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kente giriş yapan göçmenlerin sayısının 500 bin civarında olduğunu ve bu göçmenlerden 3 bine yakınının ise sınır geçişlerinde can verdiğini belirtti.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kente giriş yapan göçmenlerin sayısının 500 bin civarında olduğunu ve bu göçmenlerden 3 bine yakınının ise sınır geçişlerinde can verdiğini belirtti.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle bir açıklama yayınlayarak, "Türkiye- İran sınırı ve Van özellikle Asya ve Ortadoğu ülkelerinden gelen göçmenler için önemli bir yere sahiptir. Sınırın dağlık, dolayısıyla kaçak geçişler için uygun yapıda olması, kent merkezinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne ait bir ofisin bulunması Van'ı doğudan gelen göçmenler için bir merkez haline getirmiştir. Van'a giriş yapan göçmenlerin yüzde 94'ü kaçak yüzde 6'sı resmi yollarla gelmektedir. Göçmenlerin yüzde 50'si siyasi, yüzde 16'sı dinsel, yüzde 11'i savaş, yüzde 8'i ekonomik, yüzde 15'i ise diğer nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. İlimize giriş yapan göçmenlerin sayısı 500 bin civarındadır. Bu göçmenlerden 3 bine yakını sınır geçişlerinde donarak, silahla vurularak, vahşi hayvan saldırısı sonucu, tıka basa doldurulan minibüs veya kamyon kasalarında kaza sonucu ya da Van Gölü'nde batan teknelerde can vermektedir. Özellikle Van Gölü'nde 27 Haziran'da meydana gelen tekne kazası hafızalardan silinmemiş, yüz kişiden fazla göçmenin bulunduğu teknede hayatını kaybedenlerin bir kısmının cesedi bile halen çıkarılamamıştır. Göçmenler, sınırlardan geçmek için insan kaçakçılığı yapan kişilere yüksek miktarlarda ücret ödemektedir.

Ayrıca göçmenlere geçici olarak barındıkları ahır ve benzeri yapılarda yiyecek ve içeceklerin fahiş fiyatlarla satıldığı duyumlarını almaktayız.

Göçmen geçişleri için kullanılan araç ve tekne sahipleri, göçmenlerden çok yüksek miktarda para almakla birlikte insan hayatını hiçe saymaktadırlar. Tüm bunların yanında bazı göçmen kadınların da tecavüze uğradığı ortadır.

İnsan kaçakçılığı yapan kişilerin bürokrasideki kamu görevlileriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu duyumlarını almaktayız. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak göçmen meselesinin bir insanlık meselesi olduğunu hatırlatıyor ve bu hususla alakalı olarak yetkili makamları davet ediyoruz" denildi. - VAN

Saadet Partisi'nden 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması
Saadet Partisi'nden 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması

Saadet Partisi, Türkiye, Aralık, Van, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması - Son Dakika


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