Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama - Son Dakika

Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Özalp ilçesinde karantina altında bulunan bir köye yardım ulaştırdıktan sonra ilçeye dönen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine yönelik yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadı.

Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama, System.String[]

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Özalp ilçesinde karantina altında bulunan bir köye yardım ulaştırdıktan sonra ilçeye dönen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine yönelik yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadı.


Saadet Partisi Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Hem ülkemizin hem de dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiği ve korona belasıyla uğraştığı böyle bir zamanda yapılan bu saldırı, kirli emellerini gerçekleştirmek isteyen terör örgütlerinin hiçbir değer taşımadığının en bariz örneklerinden biridir. Destek grubunda bulunan vatandaşlarımızın bölge halkına insani yardım ulaştırmak maksadıyla görev aldıklarını ve bu görevlerini icra ederken saldırıya uğramaları da PKK'nın derdinin Kürtler olmadığının, aksine bu coğrafyadaki insanların huzurunu kaçırdığının, bölge halkına zulmettiğinin ve Kürtlerin adını lekelediğinin bir göstergesidir. Böyle alçaklıkların ideolojik misyon kılıfıyla masum gösterilmeye çalışılması ve bunun üzerinden, sözüm ona hak mücadelesine girilmesi, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilecek bir durum değildir. Bu saldırı teröre hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi ve her türlü mücadelenin de yapılması gerektiğinin bir göstergesidir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum" denildi. - VAN

Vefa Sosyal Destek Grubu, Saadet Partisi, Özalp, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi         
20:04
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?         
19:59
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı         
19:32
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 23:02:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]