Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama - Son Dakika

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Özalp ilçesinde karantina altında bulunan bir köye yardım ulaştırdıktan sonra ilçeye dönen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine yönelik yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadı.



Saadet Partisi Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Hem ülkemizin hem de dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiği ve korona belasıyla uğraştığı böyle bir zamanda yapılan bu saldırı, kirli emellerini gerçekleştirmek isteyen terör örgütlerinin hiçbir değer taşımadığının en bariz örneklerinden biridir. Destek grubunda bulunan vatandaşlarımızın bölge halkına insani yardım ulaştırmak maksadıyla görev aldıklarını ve bu görevlerini icra ederken saldırıya uğramaları da PKK'nın derdinin Kürtler olmadığının, aksine bu coğrafyadaki insanların huzurunu kaçırdığının, bölge halkına zulmettiğinin ve Kürtlerin adını lekelediğinin bir göstergesidir. Böyle alçaklıkların ideolojik misyon kılıfıyla masum gösterilmeye çalışılması ve bunun üzerinden, sözüm ona hak mücadelesine girilmesi, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilecek bir durum değildir. Bu saldırı teröre hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi ve her türlü mücadelenin de yapılması gerektiğinin bir göstergesidir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum" denildi. - VAN