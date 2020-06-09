Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama - Son Dakika

Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Çatak ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama, System.String[]

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Çatak ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıyı kınadı.


Saadet Partisi Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Çatak- Pervari arasındaki yol yapım işinde çalışan işçileri taşıyan servis aracına insanlıktan nasibini almamış bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Maalesef son zamanlarda yine ilimizde ve bölgemizde terör olayları artış göstermekte, asker sivil demeden insanlarımızı katletmektedir.


İnsanları katletmekten başka hiçbir amacı olmayan PKK terör örgütünü lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - VAN

Saadet Partisi, Çatak, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama - Son Dakika

Son Dakika

AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi         
17:31
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı         
17:30
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor         
17:15
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı         
17:13
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti         
17:08
AK Parti, Meclis'te AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti         
17:05
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi         
17:05
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı 2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı         
16:58
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi         
16:55
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı         
16:55
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti         
16:19
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var         
16:04
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar         
15:58
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı         
15:51
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi         
15:51
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek         
15:48
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi         
15:43
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı         
15:38
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor         
15:36
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun         
15:27
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı         
15:23
Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım         
15:20
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı         
15:07
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var         
14:57
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu         
14:53
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı         
14:47
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi         
14:39
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak         
14:28
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta         
14:27
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 17:50:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]