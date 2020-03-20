Saadet Partisi'nden "Hayatı Yavaşlat, Sağlık Olsun" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden 'Hayatı Yavaşlat, Sağlık Olsun' çağrısı - Son Dakika

Saadet Partisi'nden "Hayatı Yavaşlat, Sağlık Olsun" çağrısı

6 saat önce

Saadet Partisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Hayatı Yavaşlat, Sağlık Olsun" çağrısı yaptı.

Saadet Partisi'nden

Saadet Partisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Hayatı Yavaşlat, Sağlık Olsun" çağrısı yaptı.

Partinin sosyal medya hesaplarından bir videoyla yapılan paylaşımda, sağlığın korunması gerektiğine işaret edildi.

Paylaşımda, "Uyarıları dikkate alarak hayatlarımızı yavaşlatıyoruz. Mümkün oldukça evden çıkmayarak, sosyal temastan uzak durarak bu süreci hep birlikte atlatıyoruz. Hayatı yavaşlat, sağlık olsun." ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:48 Kaynak: AA

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