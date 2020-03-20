Saadet Partisi'nden

Saadet Partisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Hayatı Yavaşlat, Sağlık Olsun" çağrısı yaptı.

Partinin sosyal medya hesaplarından bir videoyla yapılan paylaşımda, sağlığın korunması gerektiğine işaret edildi.

Paylaşımda, "Uyarıları dikkate alarak hayatlarımızı yavaşlatıyoruz. Mümkün oldukça evden çıkmayarak, sosyal temastan uzak durarak bu süreci hep birlikte atlatıyoruz. Hayatı yavaşlat, sağlık olsun." ifadelerine yer verildi.