Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor - Son Dakika

Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor

08.03.2021 23:21
Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor, System.String[]

Saadet Partisi'nden yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifa eden İstanbul Milletvekili Cihagir İslam, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor. İslam'a rozetini grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıdaroğlu takacak. Böylece CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükselecek.

CHP sıralarından seçimlere giren Cihangir İslam 2018 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildi. İslam, vekil seçildikten sonra Meclis'te Saadet Partisi sıralarına geçti. Ve Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman ile birlikte Saadet Partisi'ni temsil etti.

Ancak İslam, Mart 2020'de yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle Saadet Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Cihangir İslam, "Metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur" dedi.

ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKACAK

Cihangir İslam yapılan görüşmeler neticesinde CHP'ye katılma kararı aldı. Grup toplantısında İslam'ın rozetini Genel Başkan Kemal Kılıçrdaroğlu takacak. Böylece CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükselecek.

Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor

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Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor - Son Dakika


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