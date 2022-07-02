Saadet Partisi'nden Madımak Mesajı: "Acımızı Unutmamak ve Yaralarımızı Sarmak Temennisiyle Hayatını Kaybeden 35 Vatandaşımızı Rahmetle Anıyoruz" - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden Madımak Mesajı: "Acımızı Unutmamak ve Yaralarımızı Sarmak Temennisiyle Hayatını Kaybeden 35 Vatandaşımızı Rahmetle Anıyoruz"

02.07.2022 12:20
Saadet Partisi'nden Madımak Mesajı: "Acımızı Unutmamak ve Yaralarımızı Sarmak Temennisiyle Hayatını Kaybeden 35 Vatandaşımızı Rahmetle Anıyoruz"

Saadet Partisi, 2 Temmuz 1993’te yaşanan Madımak Katliamı’nın 29. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından “Bugün hepimizin ortak acısı Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz” paylaşımı yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da partisinin mesajını retweet ederek paylaştı.

Saadet Partisi, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Katliamı'nın 29. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından "Bugün hepimizin ortak acısı Madımak'ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz" paylaşımı yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da partisinin mesajını retweet ederek paylaştı.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından Madımak Katliamı'nın 29. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Partinin paylaşımı şöyle:

"Bugün hepimizin ortak acısı Madımak'ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin mesajını retweet ederek paylaştı.

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Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Madımak Mesajı: 'Acımızı Unutmamak ve Yaralarımızı Sarmak Temennisiyle Hayatını Kaybeden 35 Vatandaşımızı Rahmetle Anıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Madımak Mesajı: "Acımızı Unutmamak ve Yaralarımızı Sarmak Temennisiyle Hayatını Kaybeden 35 Vatandaşımızı Rahmetle Anıyoruz" - Son Dakika
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