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Saadet Partisi'nden Süleyman Soylu'nun cevaplaması için TBMM'de 'Harbiyeli anneler' soru önergesi
6 saat önce
Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclis'ine (TBMM) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması için askeri öğrencilere ilişkin soru önergesi verdi.
Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclis'ine (TBMM) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması için askeri öğrencilere ilişkin soru önergesi verdi.
Partinin Gençlik Kolları Genel Başkanı olan Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman çocuklarının adil yargılanmadığını ileri süren Harbiyeli anneler adına bu soruları Soylu'ya sorduklarını belirterek önergenin içeriğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:34
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