Saadet Partisi'nden Süleyman Soylu'nun cevaplaması için TBMM'de 'Harbiyeli anneler' soru önergesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Saadet Partisi'nden Süleyman Soylu'nun cevaplaması için TBMM'de 'Harbiyeli anneler' soru önergesi - Son Dakika Dünya

Saadet Partisi'nden Süleyman Soylu'nun cevaplaması için TBMM'de 'Harbiyeli anneler' soru önergesi

6 saat önce

Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclis'ine (TBMM) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması için askeri öğrencilere ilişkin soru önergesi verdi.

Saadet Partisi'nden Süleyman Soylu'nun cevaplaması için TBMM'de 'Harbiyeli anneler' soru önergesi, System.String[]

Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclis'ine (TBMM) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması için askeri öğrencilere ilişkin soru önergesi verdi.


Partinin Gençlik Kolları Genel Başkanı olan Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman çocuklarının adil yargılanmadığını ileri süren Harbiyeli anneler adına bu soruları Soylu'ya sorduklarını belirterek önergenin içeriğini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Saadet Partisi, Süleyman Soylu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:34 
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