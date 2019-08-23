Saadet Partisi'nden ziyaret

Saadet Partisi Ereğli İlçe Başkanı Hasan Soyer ve yönetimi, CHP Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İlçe Başkanı Soyer, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri kongre sonucu yeni yönetimin belirlendiğini ve ilk ziyaretlerini CHP Ereğli İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Ereğli İlçe Başkanı İsmail Fota da yeni seçilen yönetime başarı temennisinde bulundu.