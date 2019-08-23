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Saadet Partisi'nden ziyaret

1 saat önce

Saadet Partisi Ereğli İlçe Başkanı Hasan Soyer ve yönetimi, CHP Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Saadet Partisi'nden ziyaret, System.String[]

Saadet Partisi Ereğli İlçe Başkanı Hasan Soyer ve yönetimi, CHP Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İlçe Başkanı Soyer, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri kongre sonucu yeni yönetimin belirlendiğini ve ilk ziyaretlerini CHP Ereğli İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Ereğli İlçe Başkanı İsmail Fota da yeni seçilen yönetime başarı temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:54 Kaynak: AA
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