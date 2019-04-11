Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi'ne Haciz Şoku

Saadet Partisi'ne Haciz Şoku

16 dakika önce

Saadet Partisi'ne haciz şokuANKARA - Başkent'te Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz'ün açtığı davanın ardından tahliye süresinin dolması ile icra işlemleri başlatılan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Saadet Partisi'ne haciz şoku

ANKARA - Başkent'te Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz'ün açtığı davanın ardından tahliye süresinin dolması ile icra işlemleri başlatılan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, 2017 yılında Saadet Partisi tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla genel merkez binasının tahliyesi kesinleşmişti.
İcra memurları, Saadet Partisi yönetimine tahliye için 19 Aralık'a kadar süre tanımıştı. Partililerin binayı boşaltamaması üzerine Fatih Erbakan'ın avukatları icra işlemleri başlattı. Ekiplerin gelerek icra işlemlerini başlatması beklenirken, partililer ve polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:36 Kaynak: İHA
Polis, Necmettin Erbakan, Saadet Partisi, Politika
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