Saadet Partisi'ne Haciz Şoku
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Saadet Partisi'ne haciz şokuANKARA - Başkent'te Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz'ün açtığı davanın ardından tahliye süresinin dolması ile icra işlemleri başlatılan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Saadet Partisi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:36 Kaynak: İHA
'ne haciz şoku
ANKARA - Başkent'te Fatih Erbakan
ve Mehmet Altınöz
'ün açtığı davanın ardından tahliye süresinin dolması ile icra işlemleri başlatılan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Eski Başbakan Necmettin Erbakan
'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, 2017 yılında Saadet Partisi tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmıştı. Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararının Yargıtay
tarafından onanmasıyla genel merkez binasının tahliyesi kesinleşmişti.
İcra memurları, Saadet Partisi yönetimine tahliye için 19 Aralık
'a kadar süre tanımıştı. Partililerin binayı boşaltamaması üzerine Fatih Erbakan'ın avukatları icra işlemleri başlattı. Ekiplerin gelerek icra işlemlerini başlatması beklenirken, partililer ve polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.
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