Saadet Partisi'nin Ankara Adayı Mesut Doğan Oldu
1 saat önce
SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, 31 Mart yerel seçimi için partisinin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı oldu.
SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, 31 Mart yerel seçimi için partisinin Ankara
büyükşehir belediye başkanı adayı oldu.
Ankara Nazım Hikmet
Kültür Merkezi'nde yarın 'Aday Tanıtım Toplantısı'nın düzenleneceği SP'de, öncesinde Başkanlık Divanı toplandı. Toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mesut Doğan, SP'nin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı olarak belirlendi. Doğan'ın adaylığı, yarın düzenlenecek toplantıda duyurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:33 Kaynak: DHA
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