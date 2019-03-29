Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi'nin Çardak Adayı Çekildi

Saadet Partisi'nin Çardak Adayı Çekildi

28 dakika önce

Saadet Partisi Çardak Belediye Başkan Adayı Bürhan Tokay, adaylıktan çekildi ve partisinden istifa etti.

Saadet Partisi'nin Çardak Adayı Çekildi, System.String[]
Saadet Partisi Çardak Belediye Başkan Adayı Bürhan Tokay, adaylıktan çekildi ve partisinden istifa etti.

Tokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Partisi'nin kendi düşüncesine uygun olmayan bir tutum sergilediğini söyledi.

Yerel seçime iyi hazırlandığını ve çeşitli projelerini açıkladığını vurgulayan Tokay, "Fakat gidişat hiç hoşuma gitmiyor. Parti yönetiminin değişik düşünceler içerisinde olduğunu gördüm. Bu süreçte Saadet Partisi'nin tutumunu doğru bulmadığım için belediye başkan adaylığından çekildim ve partiden istifa ettim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:38 Kaynak: AA

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