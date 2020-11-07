Saadet Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı oldu - Son Dakika

Saadet Partisinin İstanbul İl Başkanlığına, partinin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı getirildi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığına, partinin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı'nın getirildiği bildirildi.

Açıklamda, "Bugüne kadar il başkanlığı yapan Abdullah Sevim'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni İl Başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.