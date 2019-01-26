Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Safranbolu Aday Tanıtımı

Saadet Partisi Safranbolu Aday Tanıtımı

37 dakika önce

Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından Safranbolu Belediye Başkan Adayı tanıtımı yapıldı.

Saadet Partisi Safranbolu Aday Tanıtımı, System.String[]
Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından Safranbolu Belediye Başkan Adayı tanıtımı yapıldı.

İlçede bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Muhsin Çebi, adaylarının Orhan Gökmen olduğunu bildirdi.

Saadet Partisi'nin, 31 Mart'ta yapılacak seçimlere Karabük merkez ve tüm ilçelerde en güçlü adaylarla seçim çalışmalarına başlayacağını anlatan Çebi, "Belediyecilik anlamında hem işin ehli, şehirciliği bilen donanımlı ve vasıflı arkadaşlarımızı tercih ederek adaylarımızı belirledik. Bizler inanıyoruz ki, Karabük, Safranbolu ve diğer ilçelerimizin makus talihini bu seçimlerde kıracağız." diye konuştu.

Gökmen de kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Bir yola çıktıklarını ve bu yolda zafer kazanacaklarını dile getiren Gökmen, şunları kaydetti:

"Her şey hayalle başlar. Biz inanıyoruz ki, umut varsa imkan da vardır. Milli görüş belediyeciliğinde tarih yazan hizmetlerimizi bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız birleştirici, şeffaf ve katılımcı bir belediye başkanlığı yapmak olacaktır. Dürüstlük, sadakat, adil olmak, kamu kaynaklarını düzenli bir şekilde harcamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:34 Kaynak: AA

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