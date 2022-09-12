Karamollaoğlu: 12 Eylül Darbesinin Yıl Dönümünde, Tüm Darbeci ve Vesayetçi Zihniyetleri Kınıyorum. - Son Dakika
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Karamollaoğlu: 12 Eylül Darbesinin Yıl Dönümünde, Tüm Darbeci ve Vesayetçi Zihniyetleri Kınıyorum.

12.09.2022 18:02
Karamollaoğlu: 12 Eylül Darbesinin Yıl Dönümünde, Tüm Darbeci ve Vesayetçi Zihniyetleri Kınıyorum.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Aradan geçen 42 yıla rağmen, geride bıraktığı acı ve travmalarla hafızalarımızda hâlâ tazeliğini koruyan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız” dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Aradan geçen 42 yıla rağmen, geride bıraktığı acı ve travmalarla hafızalarımızda hala tazeliğini koruyan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız" dedi.

Temel Karamollaoğlu, 12 Eylül darbesinin 42. yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 42 yıla rağmen, geride bıraktığı acı ve travmalarla hafızalarımızda hala tazeliğini koruyan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız!"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, 12 Eylül Darbesi, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: 12 Eylül Darbesinin Yıl Dönümünde, Tüm Darbeci ve Vesayetçi Zihniyetleri Kınıyorum. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karamollaoğlu: 12 Eylül Darbesinin Yıl Dönümünde, Tüm Darbeci ve Vesayetçi Zihniyetleri Kınıyorum. - Son Dakika
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