TEMEL KARAMOLLAOĞLU PARTİSİNİN PİKNİK PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU PARTİSİNİN PİKNİK PROGRAMINA KATILDI

28.08.2022 14:55
TEMEL KARAMOLLAOĞLU PARTİSİNİN PİKNİK PROGRAMINA KATILDI

SAADET Partisi (SP) İstanbul İl Başkanlığı Çekmeköy'de 'Yaz Şenliği' pikniği düzenledi.

SAADET Partisi (SP) İstanbul İl Başkanlığı Çekmeköy'de 'Yaz Şenliği' pikniği düzenledi. Pikniğe katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İnşallah bu da bize yeni bir motivasyon vesilesi olacak" dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Çekmeköy'de düzenlediği 'Yaz Şenliği' pikniğine Genel Başkanı Karamollaoğlu, ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesi katıldı. Karamollaoğlu piknik alanına gelişinde, partililer ellerindeki meşaleleri yaktı. Büyük bir coşkuyla karşılanan Karamollaoğlu, "Teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Hafta içinde, hafta sonlarında sürekli çalışıyorlar ama en azından yılda bir kez piknikte hoş bir vakit geçirsinler, beraber olalım istedik. Bu kalabalığı görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah bu da bize yeni bir motivasyon vesilesi olacak. Bundan sonra daha büyük bir şevkle, heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Temel Karamollaoğlu, İstanbul, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEMEL KARAMOLLAOĞLU PARTİSİNİN PİKNİK PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEMEL KARAMOLLAOĞLU PARTİSİNİN PİKNİK PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika
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