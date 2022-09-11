Saadet Partisi Süleymanpaşa olağan kongresi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet Partisi Süleymanpaşa olağan kongresi yapıldı

11.09.2022 16:52
Saadet Partisi Süleymanpaşa olağan kongresi yapıldı

Saadet Partisi Süleymanpaşa ilçe başkanlığına Atakan Yaşar seçildi.

Saadet Partisi Süleymanpaşa ilçe başkanlığına Atakan Yaşar seçildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ile partinin bazı il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, kongrede yaptığı konuşmada, Saadet Partisi'nin partilerin alternatifi olmadığını, sistemin alternatifi olduğunu belirtti.

Adil bir düzen kurmak için durmadan mücadele edeceklerini aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Biz bu kongreleri, toplantıları, parti çalışmalarını bir muhalefet olsun diye değil ülkemizin geleceği, evlatlarımızın geleceği, medeniyetimizin geleceği omuzlarımızda olduğu için yapıyoruz. Adil bir düzen kuracağız başka çaresi yok. Mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz çalışmaktan mesulüz. 12 Eylül İhtilalinden sonra 3 kişinin bir araya gelemediği günlerde başlattığımız siyasi hareket 1995 yılında birinci parti oldu. Şimdi yeniden toparlanıyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Hedefimiz ve istikametimiz belli. Biz kucaklaştırıcıyız, 80 milyon küsür insanı kardeş kabul ediyoruz."

Tek listeyle gidilen seçimde Saadet Partisi Süleymanpaşa ilçe başkanlığına Atakan Yaşar seçildi.

Yaşar, yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Atakan Yaşar, Tekirdağ, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Süleymanpaşa olağan kongresi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:20 Çin otomotiv devi Chery Türkiye'de yatırıma odaklandı
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
15:17 İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
15:16 Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz'
14:55 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama
14:43 ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 16:52:39. #1.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Süleymanpaşa olağan kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement