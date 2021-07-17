Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Hemen ardından Karamollaoğlu ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı gibi talimat! Gençlerden ve kadınlardan bunu istedi

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Asiltürk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Saadet Partisi Genel Merkezi'ne kılıç çekerek, kendi gözetiminde bir liste hazırlayıp kongre başkanlığına sunacaklarını ifade etmişti.

HAFTALIK TOPLANTIYA ÇIKMADI

Saadet Partisi'nde tartışmalar devam ederken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun haftalık basın toplantısına çıkmaması ve ilk defa bir genel başkan vekili atanması, kulisleri hareketlendirdi. Sürpriz bir şekilde Genel Başkanvekilliği'ne atanan Sabri Tekir'in kamera karşısına geçmesi, "Karamollaoğlu istifa etti" iddiasını da beraberinde getirdi.

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN YALANLAMA

İddiaların dolaşıma girmesinin ardından Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Aydın, "Partimizin toplumsal uzlaşıya, demokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır. Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı uzlaşıyı, hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olunmasıdır" dedi.