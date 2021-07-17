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Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Hemen ardından Karamollaoğlu ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı - Son Dakika

Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Hemen ardından Karamollaoğlu ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı

17.07.2021 21:25

Saadet Partisi tarihinde ilk kez bir Genel Başkanvekili ataması yapılması, parti kulislerini hareketlendirdi. Haftalık basın toplantısına çıkmayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun istifa ettiği haberlerini, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın yalanladı.

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Asiltürk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Saadet Partisi Genel Merkezi'ne kılıç çekerek, kendi gözetiminde bir liste hazırlayıp kongre başkanlığına sunacaklarını ifade etmişti.

HAFTALIK TOPLANTIYA ÇIKMADI

Saadet Partisi'nde tartışmalar devam ederken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun haftalık basın toplantısına çıkmaması ve ilk defa bir genel başkan vekili atanması, kulisleri hareketlendirdi. Sürpriz bir şekilde Genel Başkanvekilliği'ne atanan Sabri Tekir'in kamera karşısına geçmesi, "Karamollaoğlu istifa etti" iddiasını da beraberinde getirdi.

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN YALANLAMA

İddiaların dolaşıma girmesinin ardından Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Aydın, "Partimizin toplumsal uzlaşıya, demokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır. Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı uzlaşıyı, hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olunmasıdır" dedi.

Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Hemen ardından Karamollaoğlu ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Hemen ardından Karamollaoğlu ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı - Son Dakika


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