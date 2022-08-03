Temel Karamollaoğlu: "Bilin Ki Biz Khk Mağduriyetlerine Son Vermeye ve Bu Adaletsizliklere Dur Demeye Kararlıyız" - Son Dakika
Üye Girişi

Temel Karamollaoğlu: "Bilin Ki Biz Khk Mağduriyetlerine Son Vermeye ve Bu Adaletsizliklere Dur Demeye Kararlıyız"

03.08.2022 19:19
Temel Karamollaoğlu: "Bilin Ki Biz Khk Mağduriyetlerine Son Vermeye ve Bu Adaletsizliklere Dur Demeye Kararlıyız"

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, “KHK mağdurlarının feryâdı Arş-ı Alâ'ya ulaştı, sadece sağır taklidi yapanlar duymuyor... Fakat yanlışınızda ısrar etmeye kararlıysanız; bilin ki biz de KHK mağduriyetlerine son vermeye ve bu adaletsizliklere dur demeye kararlıyız. İktidarımızda, hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz” dedi.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, "KHK mağdurlarının feryadı Arş-ı Ala'ya ulaştı, sadece sağır taklidi yapanlar duymuyor... Fakat yanlışınızda ısrar etmeye kararlıysanız; bilin ki biz de KHK mağduriyetlerine son vermeye ve bu adaletsizliklere dur demeye kararlıyız. İktidarımızda, hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"KHK MESELESİ HEPİMİZİN MALUMU; TOPLUMSAL VİCDANI ZEDELEYEN VE 6 YILDIR KANAYAN BİR YARA"

"Birlik ve beraberliğimiz açısından hassasiyet göstermemiz gereken en öncelikli mefhum adalettir!  Adalet yara almışsa, diğer hiçbir şeyin tedavisi mümkün olmaz. Hukuk rafa kaldırılmışsa, tedavülde olan diğer şeylerin hiçbir faydası ve kıymeti yoktur! KHK meselesi hepimizin malumu; toplumsal vicdanı zedeleyen ve 6 yıldır kanayan bir yara…Defalarca dile getirdik, iktidarı defalarca uyardık. Fakat iktidarda bulunanlar hatalarını telafi etmek yerine, ne yazık ki ısrarla yeni yanlışlar yapıyor.

"KHK MAĞDURLARININ FERYADI ARŞ-I ALA'YA ULAŞTI, SADECE SAĞIR TAKLİDİ YAPANLAR DUYMUYOR"

KHK mağdurlarının feryadı Arş-ı Ala'ya ulaştı, sadece sağır taklidi yapanlar duymuyor...  Şimdi de geçici bir maddeyle, bir günde 6 binden fazla insanın işini, ekmeğini elinden aldılar. Hem de sorgusuz, sualsiz; savunma için verdikleri 1 haftanın dolmasını dahi beklemeden! Hangi hakla, hangi vicdanla, hangi değer yargısıyla ve hangi hukuk kaidelerine göre? Sadece ama sadece 'ben yaptım oldu', 'ben şu an iktidardayım, gözünün üstünde kaşın var, ben seni beğenmiyorum' mantığıyla yapılıyor tüm bunlar!

"BİZ DE KHK MAĞDURİYETLERİNE SON VERMEYE VE BU ADALETSİZLİKLERE DUR DEMEYE KARARLIYIZ"

Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidarda bulunanlara bir kez daha sesleniyorum: 'Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir!' Evet sonsuz iktidar yoktur ve herkes yaptığının hesabını belki bu dünyada, fakat ahirette mutlaka verecektir! Özellikle, inançlı olduklarını iddia eden kesimlere bunu söylemeyi görev addediyorum. Biz isteriz ki, siz bu yanlışlarınızdan ve zulümlerinizden vazgeçin; bu vebalden kurtulun. Fakat yanlışınızda ısrar etmeye kararlıysanız; bilin ki biz de KHK mağduriyetlerine son vermeye ve bu adaletsizliklere dur demeye kararlıyız. İktidarımızda, hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz!"

YORUMLAR
500
Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS Tepkisi: 'Hakikaten Tuz Koktu' Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS Tepkisi: 'Hakikaten Tuz Koktu'
Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temel Karamollaoğlu: 'Bilin Ki Biz Khk Mağduriyetlerine Son Vermeye ve Bu Adaletsizliklere Dur Demeye Kararlıyız' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 19:53:04. #1.13#
SON DAKİKA: Temel Karamollaoğlu: "Bilin Ki Biz Khk Mağduriyetlerine Son Vermeye ve Bu Adaletsizliklere Dur Demeye Kararlıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement