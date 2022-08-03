Temel Karamollaoğlu: "Bilin Ki Biz Khk Mağduriyetlerine Son Vermeye ve Bu Adaletsizliklere Dur Demeye Kararlıyız"

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, "KHK mağdurlarının feryadı Arş-ı Ala'ya ulaştı, sadece sağır taklidi yapanlar duymuyor... Fakat yanlışınızda ısrar etmeye kararlıysanız; bilin ki biz de KHK mağduriyetlerine son vermeye ve bu adaletsizliklere dur demeye kararlıyız. İktidarımızda, hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"KHK MESELESİ HEPİMİZİN MALUMU; TOPLUMSAL VİCDANI ZEDELEYEN VE 6 YILDIR KANAYAN BİR YARA"

"Birlik ve beraberliğimiz açısından hassasiyet göstermemiz gereken en öncelikli mefhum adalettir! Adalet yara almışsa, diğer hiçbir şeyin tedavisi mümkün olmaz. Hukuk rafa kaldırılmışsa, tedavülde olan diğer şeylerin hiçbir faydası ve kıymeti yoktur! KHK meselesi hepimizin malumu; toplumsal vicdanı zedeleyen ve 6 yıldır kanayan bir yara…Defalarca dile getirdik, iktidarı defalarca uyardık. Fakat iktidarda bulunanlar hatalarını telafi etmek yerine, ne yazık ki ısrarla yeni yanlışlar yapıyor.

"KHK MAĞDURLARININ FERYADI ARŞ-I ALA'YA ULAŞTI, SADECE SAĞIR TAKLİDİ YAPANLAR DUYMUYOR"

KHK mağdurlarının feryadı Arş-ı Ala'ya ulaştı, sadece sağır taklidi yapanlar duymuyor... Şimdi de geçici bir maddeyle, bir günde 6 binden fazla insanın işini, ekmeğini elinden aldılar. Hem de sorgusuz, sualsiz; savunma için verdikleri 1 haftanın dolmasını dahi beklemeden! Hangi hakla, hangi vicdanla, hangi değer yargısıyla ve hangi hukuk kaidelerine göre? Sadece ama sadece 'ben yaptım oldu', 'ben şu an iktidardayım, gözünün üstünde kaşın var, ben seni beğenmiyorum' mantığıyla yapılıyor tüm bunlar!

"BİZ DE KHK MAĞDURİYETLERİNE SON VERMEYE VE BU ADALETSİZLİKLERE DUR DEMEYE KARARLIYIZ"

Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidarda bulunanlara bir kez daha sesleniyorum: 'Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir!' Evet sonsuz iktidar yoktur ve herkes yaptığının hesabını belki bu dünyada, fakat ahirette mutlaka verecektir! Özellikle, inançlı olduklarını iddia eden kesimlere bunu söylemeyi görev addediyorum. Biz isteriz ki, siz bu yanlışlarınızdan ve zulümlerinizden vazgeçin; bu vebalden kurtulun. Fakat yanlışınızda ısrar etmeye kararlıysanız; bilin ki biz de KHK mağduriyetlerine son vermeye ve bu adaletsizliklere dur demeye kararlıyız. İktidarımızda, hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz!"