Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından partiye taziye ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün (86) vefatının ardından Saadet Partisine başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, taziye ziyareti için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Ziyarete gelenler, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni Celal Asiltürk ve partililer tarafından karşılandı.