Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından partiye taziye ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

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Ziyarete gelenler, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni Celal Asiltürk ve partililer tarafından karşılandı.

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