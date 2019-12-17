Saadet Partisinden asgari ücrette "yoksulluk sınırının dikkate alınması" talebi - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisinden asgari ücrette 'yoksulluk sınırının dikkate alınması' talebi - Son Dakika

Saadet Partisinden asgari ücrette "yoksulluk sınırının dikkate alınması" talebi

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, "Asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı dikkate alınarak konuşulması gerekiyor.

Saadet Partisinden asgari ücrette

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, "Asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı dikkate alınarak konuşulması gerekiyor." dedi.

Kılıç, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2020 bütçesinin işsizliğe çare olamayacağını savunan Şerafettin Kılıç, bütçenin, asgari ücretlinin, işçinin, memurun, emeklinin ve işsizlerin sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu iddia etti.

Kılıç, asgari ücretin tek başına bir işçiyi geçindirmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde toplumun önemli bir parçasını oluşturan bu insanlar için asgari ücret, yoksulluk ve açlıktan başka bir anlam ifade etmiyor. Asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı dikkate alınarak konuşulması gerekiyor. Aslında bir işçinin çalıştırılabileceği en düşük ücret olan asgari ücret, özünde bireyin yemek, barınma, ısınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılama iddiasındadır. Ancak ne yazık ki Türkiye şartlarında durum böyle değildir."

Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi, Asgari Ücret, Balgat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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