Son Dakika Haberleri: Saadet Partisinden Çaldıran'a Genç Aday

Saadet Partisinden Çaldıran'a Genç Aday

1 saat önce

Saadet Partisi, Van'ın Çaldıran ilçesinde 20 yaşındaki genci aday gösterdi.

Saadet Partisinden Çaldıran'a Genç Aday, System.String[]
Saadet Partisi, Van'ın Çaldıran ilçesinde 20 yaşındaki genci aday gösterdi.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Çaldıran Belediye Başkan Adaylığı için 1999 doğumlu Mehmet Akif Taşkıran'ı gösterdi. Bugüne kadar Türkiye'de açıklanan en genç belediye başkan adayı olan ve ilçenin Umuttepe Mahallesi'nde dünyaya gelen Mehmet Akif Taşkıran, Erciş Fen Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra özel bir şirkette yöneticilik yaptığı belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Taşkıran, Saadet Partisi, Van, Çaldıran, Politika
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