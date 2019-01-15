Saadet Partisinden Çaldıran'a Genç Aday
1 saat önce
Saadet Partisi, Van'ın Çaldıran ilçesinde 20 yaşındaki genci aday gösterdi.
Saadet Partisi
, Van
'ın Çaldıran
ilçesinde 20 yaşındaki genci aday gösterdi.
Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Çaldıran Belediye Başkan Adaylığı için 1999 doğumlu Mehmet Akif Taşkıran
'ı gösterdi. Bugüne kadar Türkiye
'de açıklanan en genç belediye başkan adayı
olan ve ilçenin Umuttepe
Mahallesi'nde dünyaya gelen Mehmet Akif Taşkıran, Erciş
Fen Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra özel bir şirkette yöneticilik yaptığı belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:41 Kaynak: İHA
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