Saadet Partisinden Erbakan'ı anma programlarına iptal - Son Dakika

Saadet Partisi, İdlib'de düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olması dolayısıyla eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programlarını iptal etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçlerde herkese düşen görevin, ülkemizi ve askerimizi sahiplenmek ve milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmektir. Saadet Partisi olarak il ve ilçelerde organize edilen Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti'nin Başbakanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programlarımızı iptal ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."