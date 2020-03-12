Saadet Partisinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Saadet Partisinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü mesajı

7 saat önce

Saadet Partisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı.

Saadet Partisinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü mesajı, System.String[]

Saadet Partisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı.

Partinin sosyal medya hesaplarından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Tarihteki şanlı yürüyüşümüzü, milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşı'mızın TBMM'de kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Akif Ersoy, Saadet Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
LeBron James isyan etti! "2020'yi iptal edin" Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:57:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partisinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]