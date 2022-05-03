Saadet Partisine bayram ziyaretleri - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla diğer partilerden gelen ziyaretleri karşıladı.
Parti Genel Merkezinde, Demokrat Parti Genel Sekteri Serhan Yücel, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat başkanlığındaki heyetlerin, Saadet Partili Güneş tarafından karşılanmasıyla başlayan bayramlaşma ziyaretlerinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi'nden gelecek heyetlerle devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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