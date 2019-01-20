Son Dakika Haberleri: Saadet Partisinin Aday Tanıtım Hazırlığı

Saadet Partisinin Aday Tanıtım Hazırlığı

1 saat önce

Saadet Partisinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen belediye başkan adayları, 27 Ocak Pazar günü Ankara'da düzenlenecek toplantıyla tanıtılacak.

Saadet Partisinin Aday Tanıtım Hazırlığı, System.String[]
Saadet Partisinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen belediye başkan adayları, 27 Ocak Pazar günü Ankara'da düzenlenecek toplantıyla tanıtılacak.

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ve seçim beyannamesi ile adayların tamamına yakınının tanıtılacağı program, 27 Ocak Pazar günü ATO Congresium'da düzenlenecek.

Saadet Partisi, seçimde vatandaşlara sunacağı vaatlerini de 27 Ocak'taki toplantıda duyuracak.

Öte yandan, Saadet Partisince, aday ve kampanya tanıtım programı için sosyal medya üzerinden bir video yayımlandı. Askıda bulunan bir ceket görselinin yer aldığı videoda, "Alıştırıldığınız bütün ceketleri unutun, yepyeni bir yaklaşıma hazır olun." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:06 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Politika
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