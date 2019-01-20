Saadet Partisinin Aday Tanıtım Hazırlığı

Saadet Partisinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen belediye başkan adayları, 27 Ocak Pazar günü Ankara'da düzenlenecek toplantıyla tanıtılacak.

Saadet Partisinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen belediye başkan adayları, 27 Ocak Pazar günü Ankara'da düzenlenecek toplantıyla tanıtılacak.



Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ve seçim beyannamesi ile adayların tamamına yakınının tanıtılacağı program, 27 Ocak Pazar günü ATO Congresium'da düzenlenecek.



Saadet Partisi, seçimde vatandaşlara sunacağı vaatlerini de 27 Ocak'taki toplantıda duyuracak.



Öte yandan, Saadet Partisince, aday ve kampanya tanıtım programı için sosyal medya üzerinden bir video yayımlandı. Askıda bulunan bir ceket görselinin yer aldığı videoda, "Alıştırıldığınız bütün ceketleri unutun, yepyeni bir yaklaşıma hazır olun." ifadesi kullanıldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Zeybekci ile Safiye Teyze Arasındaki Sohbetin Görüntüleri, İlgi Gördü

Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti

Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı

Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem