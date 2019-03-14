Saadet Partisinin Aday Tanıtım Toplantısı 16 Mart'ta

Saadet Partisi Bursa adayları tanıtım toplantısı, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun da katılımıyla 16 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Saadet Partisi Bursa adayları tanıtım toplantısı, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun da katılımıyla 16 Mart Cumartesi günü yapılacak.



Partinin Bursa İl Başkanı Salih Berber, düzenlediği basın toplantısında, adaylarının 16 Mart'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtılacağını söyledi.



Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bursa'nın 17 ilçesinde ve büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirten Berber, oylarını artırmak için değil kazanmak için çalıştıklarını söyledi.



Milli Görüş'ün yarım asırlık birikimi, mahallelere kadar organize olmuş sadık kadroları, işinin ehli adayları ile halka hizmet görevini yapmaya hazır olduklarını belirten Berber, "Hangi görüşten, hangi yöreden olursa olsun herkese adil ve eşit şekilde hizmet edeceğiz. Dürüst başkanlar ve dürüst kadrolarla halkın karşısına çıkıyoruz. Ülkemiz, ilimiz, ilçelerimiz için düşünen, üreten insanlarımızın bir araya getirilmesini, ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarının israf edilmemesini isteyen tüm halkımızı ve hemşehrilerimizi Saadet Partimize destek olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

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