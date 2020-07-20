Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü - Son Dakika

Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet

Karamollaoğlu, partisinin kuruluşunun 19'uncu kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, önce ahlak ve maneviyat, üreterek kalkınma, şahsiyetli dış politika ilkesiyle yola çıktıklarını ve bu yolda yürümeye devam ettiklerini belirtti.

Düşmanlaştırma ve ötekileştirmeden kardeşlik ve kucaklaşma, hak, adalet, dürüstlük ve şeffaflık, fikir ve inanç hürriyeti ilkelerini tavizsiz bir şekilde savunduklarını vurgulayan Karamollaoğlu, Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı krizler ve badireler karşısında hakkı, adaleti ve bir arada yaşamayı reçete olarak tüm kesimlere sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Saadet Partisinin siyaset anlayışının, günü kurtarmak olmadığını, geleceği toplumun faydası istikametinde şekillendirme gayreti, reel politik değil hakkın ölçü alınması olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan dolayı ülkemiz güzel günlere kavuşacaksa bu ancak Saadet Partisinin ortaya koyduğu ilkelerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Biz bu ülkenin geleceği için kelebeklerin kanat çırpışı misali çaba ve gayret göstermeye devam edeceğiz.

19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz. İnanıyorum ki bu anlayış ve hedeflerle; Saadet Partisi ülkemizin geleceğinin sigortası olmaya devam edecektir. Bu vesileyle merhum hocamız ve genel başkanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyor, Saadet Partisine gönül veren herkesi kutluyorum."

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:55 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
16:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 19:12:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]