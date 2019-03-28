Saadet Partisinin Seçim Bürosuna Saldırı

Saadet Partisinin seçim bürosuna saldırı Saldırıda seçim bürosunun camları kırılarak içerideki eşyalar dağıtıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Saadet Partisinin seçim bürosuna saldırı düzenlendi.

Saadet Partisinin seçim bürosuna saldırı

Saldırıda seçim bürosunun camları kırılarak içerideki eşyalar dağıtıldı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Saadet Partisinin seçim bürosuna saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece geç saatlerde düzenlenen saldırıda camlar kırılarak içerideki malzemeler dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Saadet Partisinin seçim bürosuna saldırı düzenlendi. Gece geç saatlerde kimsenin olmadığı sırada düzenlenen saldırıda partinin bayrakları yırtılarak camlar kırıldı, içerideki malzemeler dağıtıldı. Sabah seçim bürosunu açamaya giden görevliler camların kırıldığını fark etti. İçeri giren görevliler, partinin bayraklarının yırtılıp malzemelerin dağıtıldığını gördü. ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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