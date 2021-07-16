Üye Girişi
"Saadet zinciri" iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var - Son Dakika

"Saadet zinciri" iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var

16 Temmuz 2021 Cuma 11:44

ATAŞEHİR'de bir ay önce şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülüp 3 milyon 300 bin lira gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını öne süren yaklaşık 50 kişi, SAS Holding ve...

ATAŞEHİR'de bir ay önce şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülüp 3 milyon 300 bin lira gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını öne süren yaklaşık 50 kişi, SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin 13 bin 105 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. Mağdurlar, şirket yöneticisi olduğu belirttikleri kişilerin lüks araçlar ve para desteleri önünde çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Ataşehir'de SAS Holding'in önünde yaklaşık bir ay önce şirket yöneticisi Sibel Koçan'ın başından vurulup, öldürülerek içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir'deki bir rezidansın 32'inci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son vermişti. Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken, farklı tarihlerde yatırım yapan yaklaşık 50 kadar kişi mağdur oldukları gerekçesiyle SAS Holding ve yöneticileriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YÜZDE 9 KAR PAYI İLE ÖDEME VAADİNDE BULUNUYORLARMIŞ

Mağdurların sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, SAS Holding'in yatırım yapanlara yüzde 9 kar payı ile ödeme vaadinde bulunduğu, geçtiğimiz haziran ayına kadar şirketin ödeme yaptığı fakat ödemelerde stopaj kesintileri de yapıldığı belirtildi. Dilekçelerde "SAS Holding önünde cinayetle sonuçlanan soygun ve ardından şirket yöneticisi Süleyman Aydın'ın intihar olayından sonra bahse konu mirasçıları devri itibari ile ödemeler yapılmadı. Sisteme erişim kapatıldı, şirket yönetiminden hiç kimseye ulaşılamadı ve bilgi alınamadı. Daha sonra davalılara ait olan 'Gerçek Evim Gayrimenkul Otomobil A.Ş.' üzerinden bu paralar kaçırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SİBEL KOÇAN HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUDilekçede şirkette yetkili olan, intihar eden Süleyman Aydın ve cinayette hayatını kaybeden Sibel Koçan'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılması, tüm mal varlıklarına el konulması talep edildi.  Suç duyurusunda bulunmalarının ardından adliye önünde açıklama yapan grup, savcılığa sunduğu suç dilekçelerini gösterdi.

"YÖNETİCİLER BUGÜN ORTADA YOK"Mağdur olduğunu iddia eden bir kişi, "Biz bugün buraya hakkımızı savunmak için geldik. SAS Holding tarafından dolandırıldık. 2 yıldır işin içindeyim ben. İçeride ailece 1,5 milyon paramız var. Biz burada arkadaşlarla birlikte hepimiz mağduruz, beni 3 gün önce yönetici diye haberlere çıkardılar, tamamen yalan. Yöneticiler bugün ortalarda yok" dedi.

"ADALET YERİNİ BULACAK İNŞALLAH"Mağdur olduğunu iddia eden bir diğer kişi de, "SAS Holding bize kazancının tamamen inşaatlarda, petrollerde, turizmde kullanıldığını söyledi. Biz de buna kanaat getirerek paramızı yatırdık. Farklı düşüncelerimiz yoktu ve şu an hiçbir yerde muhatap bulamıyoruz" diyerek şirket yöneticileri için "Bizim aldığımız bilgilere göre bütün tası tarağı toplayıp kaçtıklarını biliyoruz. Bunları adalete şikayet ettik, adalet yerini bulacak inşallah" ifadelerini kullandı. Suç duyurusunda bulunanlar toplam 13 bin 105 kişinin mağdur olduğunu iddia etti.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE LÜKS YAŞAM İDDİASIBu arada mağdur olduklarını öne süren grup, şirket yöneticilerine ait olduğunu belirttikleri lüks yaşam fotoğraflarını paylaştı. Görüntülerde şirket yöneticisi olduğu kaydedilen kişi masa üstüne dizdiği para desteleriyle fotoğraflar çektirirken görülüyor. Diğer görüntülerde ise yine şirket yöneticisi olduğu belirtiler kişiler lüks araçlarla poz veriyor.


Saadet zinciri iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var
Saadet zinciri iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var
Saadet zinciri iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var
Saadet zinciri iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var
Saadet zinciri iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var
Saadet zinciri iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var
Saadet zinciri iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var
Saadet zinciri iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var
Saadet zinciri iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var

Süleyman Aydın, Suç duyurusu, Ataşehir, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Saadet zinciri' iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür 12:09 Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır 12:08 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu 11:25 Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 11:22 Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 11:16 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı
Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş 11:05 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu 09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım         
12:18
Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok         
12:09
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor         
11:28
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı         
11:18
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:36:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Saadet zinciri" iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement