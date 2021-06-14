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"Saadet zinciri" ile dolandırıcılık davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika

"Saadet zinciri" ile dolandırıcılık davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi

14.06.2021 11:26

İran ve Malezya'dan sonra Türkiye'deki İran uyruklu kişileri "eğitim semineri" adıyla düzenledikleri etkinliklerde "saadet zinciri" yöntemi ve yüksek miktarda kar payı vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 22'si İranlı 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İran ve Malezya'dan sonra Türkiye'deki İran uyruklu kişileri "eğitim semineri" adıyla düzenledikleri etkinliklerde "saadet zinciri" yöntemi ve yüksek miktarda kar payı vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 22'si İranlı 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mohammad Mahdi Raoufi ile Nefes Yegane, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) bağlandı.

Bazı tutuksuz sanıklarla müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada, mağdur ve müştekilerin ifadeleri alındı.

Müşteki Mitra Mobayyen, 2017 yılında İran'da bir kişinin yönlendirmesiyle katıldığı firmanın tanıtım toplantılarından etkilenip toplamda 181 bin dolar ödeme yaptığını anlatarak, sonra bir daha sisteme giremeyince dolandırıldığını anladığını ve sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Baharak Salehniya, söz konusu firmanın toplantılarına ailece katıldıklarını ve toplamda 160 bin dolar ödediklerini, bu ödemenin bir kısmını elden, bir kısmını ise Bitcoin olarak yaptıklarını belirterek, sadece 4 bin dolar kar payı alabildiğini, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

İfadelerin ve taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanması ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklu sanıklar Nefes Yegane ve Mohammad Mahdi Raoufi'nin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının devamına hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanıkların Malezya'da edindikleri tecrübelere benzer şekilde, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde tek ofisli iki eğitim hizmetleri şirketi kurdukları ve her iki şirket yetkilisinin de sanık Çetin Salman, ortaklarının 4 İranlı olduğu, sanıkların tüm yasa dışı faaliyetlerini buradan yürüttükleri belirtiliyor.

Suç örgütünün faaliyetleri kapsamında yeni üyeler kazanma ve "yatırım" adı altında paralarının alınarak daha sonra ödenmemesi yoluna gidildiği, bu kapsamda 5 sanığın koordinatörlük, 9 sanığın da eğitim ve pazarlamayla görevlendirildiği bilgisi verilen iddianamede, sanıkların örgüt üyeleri aracılığıyla ve internet sitelerinde tanıtım yaparak programın yapıldığı yere bağlı olarak 100-1000 dolar arasında değişen katılım paylarıyla şikayetçilerin katılımını sağladıkları anlatılıyor.

İddianamede, örgüt yöneticileri ve görevlendirilen eğitimcilerin "başarı felsefesi" adı altında eğitim verdikleri ve katılımcılara zenginlik vadedildiği aktarılarak, şunlar kaydediliyor:

"Üyelik sisteminin bronz, gümüş, altın, platin ve VIP üyelik adları altında yatırılacak miktara bağlı oluşturulduğu, seçilen üyeliğe bağlı iki yılda yüzde 140 ila 650'ye kadar farklı kazanç elde edecekleri yönünde vaatte bulunulduğu, örgüt üyelerinin konsantrasyonları sağlamak için düzenli öz geçmiş aldıkları, ne kadar sürede ne yapacakları yönünde taahhütlerinin alındığı anlaşılmıştır."

920'şer yıla kadar hapis talebi

İddianamede, örgüt elebaşı Seyed Jafar Jafari, örgüt elebaşı yardımcıları Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Seyed Ehsan Jafari ve tutuklu Çetin Salman ile örgüt yöneticisi sanıklar Nefes Yegane, Mohammad Wael Favakhiri, Mohammad Mahdi Raoufi, Fahimeh Yeganohar ve Sajad Yar Ahmadi'nin, "suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 2 yıldan 6 yıla ve 46 şikayetçiye karşı "örgüt kapsamında tacir sıfatıyla hareket ederek dolandırıcılık" suçundan da 276 yıldan 920 yıla olmak üzere toplam 278 yıldan 926'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, "suç örgütü üyeliği" ve "örgüt kapsamında tacir sıfatıyla hareket ederek dolandırıcılık" suçlarından 1 sanığa 73 yıldan 243 yıla, 2 sanığa 31 yıldan 183'er yıla, 2 sanığa 37 yıldan 123'er yıla, 1 sanığa 25 yıldan 83 yıla, 5 sanığa 19 yıldan 63'er yıla ve 1 sanığa 13 yıldan 43 yıla hapis cezası talep edilirken, bir sanığın da "suç örgütüne yardım" ve "örgüt kapsamında tacir sıfatıyla hareket ederek dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 3 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Dolandırıcılık, Malezya, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Saadet zinciri' ile dolandırıcılık davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika


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