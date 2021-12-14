Saadet zinciri operasyonunda gözaltına alınan 2. sınıf emniyet müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "saadet zinciri" yapısıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen K.A., Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün Trabzon'a getirildi.

OPERASYONDA 18 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Bir çok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak kar payı vermek maksadıyla oluşturduğu "saadet zinciri" yapılanmasıyla insanları dolandırdığı tespit edilen Başak Ş. isimli şahıs 22 Ekim'de Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda aralarında babası Zekai Ş.'nin de bulunduğu 18 kişi ile birlikte yakalanmıştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYİ 450 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Trabzon'da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Ş. ile kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Başak Ş. ve babası tutuklanmış, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Aynı olayla ilgili bağlantısı olduğu iddiasıyla 2. sınıf emniyet müdürü K.A, Ankara'da dün gözaltına alındıktan sonra Trabzon'a getirildi. K.A. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. K.A. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kendisine yurt dışı çıkış yasağı konuldu.