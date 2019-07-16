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Saadetdere'de metrobüs yangını

10 saat önce

Saadetdere'de metrobüs yangınıİSTANBUL - Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.

Saadetdere'de metrobüs yangını
İSTANBUL - Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Görevliler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken metrobüs yolunda trafik oluştu, vatandaşlar yürüyerek durağa gitti.
Yangın, 15.20 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine devam eden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden yolcular metrobüs sürücüsüne haber verdi. Aracın motor kısmında çıkan yangına metrobüs görevlilerince müdahale edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaparken, metrobüs yolunda yoğun trafik oluştu. Kısa süre sonra yanan metrobüs görevlilerce çekilerek yol tekrar açıldı. Yoğunluk sırasında bazı vatandaşların durağa yürüyerek gittikleri görüldü.
Saadetdere'de metrobüs yangını
Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:13 Kaynak: İHA
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