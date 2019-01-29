Son Dakika Haberleri: Saadeti Erzurum'da Buldular

Saadeti Erzurum'da Buldular

1 saat önce

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktan eğitim için gelen misafir öğrenciler aradıkları saadeti Erzurum'da buldular.

Saadeti Erzurum'da Buldular, System.String[]
Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktan eğitim için gelen misafir öğrenciler aradıkları saadeti Erzurum'da buldular. Kısa zaman içinde evlilik kararı alan uluslararası öğrencilerin nikahı Yakutiye Belediyesi evlendirme dairesinde gerçekleşti. Çok sayıda misafir öğrencinin katıldığı nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde doktora eğitimini sürdüren Endonezyalı uluslararası öğrenci Artina Prastivi ile yine aynı fakülte de yüksek lisans eğitimini sürdüren Afganistanlı öğrenci Najeebullah Mohammadi hayatlarını birleştirdi.

90 ülkeden 3 bin öğrenci

Türkiye'de okuyan uluslararası öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Bununla beraber şehirde okuyan misafir öğrenci sayısı da son yıllarda büyük bir ivme kazanarak 2019 verilerine göre 3 bin yaklaştı.

Yaklaşık 90 ülkeden Erzurum'a ilim tahsil etmek için gelen misafir öğrenciler şehrin kültürüne adapte olmakta zorlanmıyorlar. Bunun en basit örneğini Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde doktora eğitimini sürdüren Endonezyalı uluslararası öğrenci Artina Prastivi ile yine aynı fakülte de yüksek lisans eğitimini sürdüren Afganistanlı öğrenci Najeebullah Mohammadi'nin nikahında yaşandı.

Mutluluk ve hüznün bir arada yaşandığı nikah töreninin ardından evli çiftlere Yakutiye Gençlik Merkezinde Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin organize ettiği kutlama programı tertip edildi.

Kına gecesi tertiplendi

Gelen misafirlere çay ve pastanın ikram edildiği programda Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği kadın komisyonundan Meryem Betül İlbaş, "Yıllardır tanımakta olduğumuz bu iki güzel insanın mutlu günlerinde onları yalnız bırakmak istemedik. Nikahtan bir gün önce dernek merkezinde Artina kardeşimize kına gecesi düzenledik. Türk örf ve adetleri üzerine yeni bir dünya kurmalarını istedik. Bayan arkadaşların katıldığı kına gecesi çok güzel ve eğlenceli geçti. Nikah sonrası da çiftleri yalnız bırakmayarak gelen davetlilere ikramda bulunduk. Bu iki güzel insana bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği olarak olarak 'Biz Bir Millet olmanın yanı sıra Biz Bir Aileyiz.' vurgusu ile güzel bir başlangıca şahitlik ettik" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yakutiye, Erzurum, Yaşam
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