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Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

21.02.2022 17:24

- Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı Gürcistan'da gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 2007 yılının 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

- Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

TİFLİS - Gürcistan'da gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 2007 yılının 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Mihail Saakaşvili, 7 Kasım 2007'de protestocuları toplu olarak dağıtmak, Imedi TV'nin yayın yapmasına müdahale etmek ve iş adamı Badri Patarkatsişvili'nin mülküne cezai olarak el koymakla suçlandığı davanın bugün gerçekleştirilen duruşmasında, "Gürcistan'da bugün yaşananlar, Putin'in talimatıyla yapılan bir cinayettir" dedi.

"Hükümetin amacı beni etkisiz hale getirmek"

Mihail Saakaşvili, mahkemede sağlığı ve hapishane koşullarına ilişkin "Hükümetin tek amacı beni etkisiz hale getirmek. Bu yüzden beni tedavi etmiyorlar. Kendi doktorumun beni muayene etmesine izin verilmiyor. Çünkü etmesine izin verilirse durumumun nasıl olduğu anlaşılacak. Yabancılar da Gürcistan'da olup biteni görüyor ve bu durum Putin'in talimatıyla gerçekleştiriliyor" dedi.

Geçen yıl da Gürcistan'a gelişiyle tutuklanmasının üzerine itiraz ederek 50 gün açlık grevi yapan Saakaşvili, "Süresiz açlık grevine başlıyorum. Bugünden itibaren girdiğim açlık grevi, rejimin bana ve halkımıza davranışın bir tepkidir. Vatanını sevmenin ne demek olduğunu herkes görsün, ülkesini daha yükseğe çıkarmanın ne demek olduğunu herkes görsün" dedi.

Mahkemedeki konuşmasında defalarca Rusya ve Putin'e yüklenen Sakaaşvili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle cezalandırıldığını iddia ederek "Sessizce ah çektiğimi göremeyeceksiniz ama gerçek başkanların ve gerçek liderlerin nasıl öldüğünü göreceksiniz" dedi.

Açlık grevindeydi

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala, 1 Ekim 2021'de başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevine sevk edilmişti. Tutuklanmasına tepki olarak açlık grevine başlayan Saakaşvili sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından ise 8 Kasım Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden Tiflis'teki 18 No'lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saakaşvili 20 Kasım'da Savunma Bakanlığı'na bağlı daha donanımlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesi'ne transfer edilmesinin ardından 50 günlük sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmıştı. Saakaşvili'nin sağlığının iyi olduğunu söyleyen yetkililer, 31 Ekim 2021'de gece saatlerinde Saakaşvili'yi tekrar Tiflis yakınlarında bulunan Rustavi 12 No'lu Cezaevine sevk etmişti.

Saakaşvili'nin yargılandığı davada, 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Söz konusu davada Saakaşvili ile birlikte eski İçişleri Bakanı Vano Merabişvili, eski Adalet Bakanı Zurab Adeişvili, eski Savunma Bakanı Davit Kezeraşvili ve eski Tiflis Belediye Başkanı Gigi Ugulava da suçlanıyor.

Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı
Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı
Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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