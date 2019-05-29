Son Dakika Haberleri: Saakaşvili, Ukrayna'da
Son Dakika Dünya Haber

Saakaşvili, Ukrayna'da

1 saat önce

– Mihail Saakaşvili'nin Varşova'dan kalkan uçağı, Kiev'e inişi yaptı.

Saakaşvili, Ukrayna'da, System.String[]
– Mihail Saakaşvili'nin Varşova'dan kalkan uçağı, Kiev'e inişi yaptı.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve eski Odessa Oblastı Valisi Mihail Saakaşvili, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliğinden, Ukrayna'ya dönüş için gerekli kimlik kartını aldıktan sonra Varşova Havalimanı'na gitmişti.

Yerel medya, Saakaşvili'nin Varşova'dan kalkan uçağının, Ukrayna başkenti Kiev'de bulunan Boryspil Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığını duyurdu. Saakaşvili'nin havalimanı çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandığı ve kendisine sevgi gösterilerinin yapıldığı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:42 Kaynak: DHA
Kiev, Varşova, Ukrayna, Mihail Saakaşvili, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü popçu Olga Polyakova, parti kurup siyasete atılacağını açıkladı! Dükkan sahibinden kiracısına korkunç tehdit: Sana tecavüz ederim Almanya'da fare virüsü paniği: Hızla yayılıyor! Londra'da bomba sanılan cismin dev Noel süsü olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 19:58:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saakaşvili, Ukrayna'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]