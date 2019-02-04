Saanen Irkı" Keçiler, Doğurganlıklarıyla Mutlu Ediyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
'nun (TKDK) desteğiyle Muş
'ta kurulan çiftlikte yetiştirilen "Saanen ırkı" keçiler, doğurganlıklarıyla üreticisini mutlu ediyor.
TKDK'dan aldığı 2 milyon liralık destekle 3 yıl önce kurduğu çiftlikte "Saanen ırkı" keçi yetiştiren Şenol Göçmen, keçilerin Şubat ayında yavrulamaya başladığını söyledi.
Keçilerin süt verimliliğinin yanı sıra doğurganlıklarıyla da üreticisini mutlu ettiğini ifade eden Göçmen, bugüne kadar 225 keçinin, ikiz, üçüz ve dördüz doğum yaptığını kaydetti.
Keçilerin doğum yapmaya başlamasıyla iş yüklerinin arttığını belirten Göçmen, annesinin sütü yetmediği için yeterince beslenemeyen yavrulara kova biberonlarla süt içirdiklerini anlattı.
Keçilerin ikiz doğurma oranının yüzde 70'e kadar çıktığını ifade eden Göçmen, şöyle dedi:
"225 olan keçi sayımız, doğumlarla 750'ye yükseldi. Bu ırkın beslenmesi biraz zor. 300 hayvandan 300 yavru alındığı zaman işi yükü ona göre artıyor. Ama 300 hayvandan 800 yavru alındığında iş yükü daha da artıyor. Dördüz doğuran keçilerin sütü yetmediği için diğer keçilerden sağdığımız sütü yavrulara içiriyoruz. Burada 8 kişi çalışıyoruz. Bu işe emek vermek lazım. Aksi halde verim almak mümkün değil."