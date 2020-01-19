Saanen keçisine yatırım para kazandırdı - Son Dakika

Samsun'un Ladik ilçesinde 4 yıl önce karısının kolundaki bilezikleri bozdurarak aldığı 10 Saanen keçisiyle köyünde çiftlik kuran Ahmet Aygül, şimdi tüketicinin süt ve peynir talebini yetiştiremiyor.

İsviçre'nin Saanen Vadisi'nde yetişen ve süt verimi yüksek bir keçi ırk olan Saanen, çizgi film karakteri Heidi'nin arkadaşı Peter'le Alp Dağları'nda otlattığı keçi olarak da hafızalara kazındı.

Heidi'nin keçisi Saanen, İstanbul'da inşaatlarda çalıştıktan sonra memleketi Ladik'e dönen Ahmet Aygül'e de kazandırdı.

Aygül, eşine mehir olarak verdiği altınları sermaye yaparak aldığı keçilerle işe başladı.

Her yıl keçilerinin doğum yapması nedeniyle ahır kurmakta zorlanan Akgül, Samsun Büyükşehir Belediyesinin hibe olarak kurduğu 200 başlık ahırda üretimini attırdı.

150 keçisi bulunan Aygül, keçi sütünü ve peynirini satarak gelir kazanmaya başladı.

Yılda bir ton peyniri kilogramı 30 liradan ve yarım ton sütü ise kilogramı 10 liradan satan Aygül, peynir ve süt taleplerini yetiştiremez hale geldi.

Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden Saanen keçisinin sütü ve peynirinin değerli olduğunu öğrendikten sonra bu işi yapmayı planladığını anlattı.

Aldıkları hibeyle kurdukları ahır sayesinde şimdi damızlıkları ve gebe keçileri ayırarak mevcut üretimi çoğaltmaya başladıklarını söyleyen Aygül, "Sadece bu yıl doğum yapacak keçi sayısı 63'e çıktı. Gelecek yıl 80'e çıkacak yani kısa zamanda 200 keçi sayısının üzerine çıkacağız." dedi.

"Talep fazla, piyasanın ihtiyacını karşılayamıyoruz"

Keçi sayısı az olduğu dönemde süt ve peynir üretimini fazla yapamadıklarına işaret eden Aygül, şunları dile getirdi:

"Geçen yıl bir yıl içinde bir ton peynir ve yarım ton süt üretimi gerçekleştirdik. 200 keçi sayısına ulaştığımızda yıllık 5 ton peynir üretimi yapabileceğiz. Süt oranını da bir ton ila 1,5 ton arasına çıkartmayı hedefliyoruz. Sütün geçen yılki kilogram fiyatı 10 liraydı, peynirin ise 30 liraydı. Ben sütü sağdıktan sonra eşim hijyenik ortamda peynir haline getirdi. Yani benim arkamda eşim vardı. Eşimle omuz omuza vererek bu işi başardık. Şimdi peynir ve süt yetiştiremiyoruz. Müşterilerimizin siparişi vardı elimizde süt ve peynir kalmadığı için onlara cevap veremedik. Yani şu anda talep fazla olması nedeniyle piyasanın ihtiyacını karşılayamıyoruz."

İki çocuk annesi Sema Aygül ise eşinin keçi çiftliği kurma hayalini altınlarını vererek gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sema Aygül, "Eşim keçilerin otlatması ve sağımını yapıyor ben de diğer aşamayı yani süt ve peynir üretimini evde yapıyorum. Şu an talepleri karşılayamıyoruz, yetiştiremediğimiz siparişlerimiz oldu. Geçen yıl aldığımız bu siparişleri bu yıl gerçekleştirmeye çalışacağız. Allah'ın izni ile keçi sayımız arttığında üretimimiz daha fazla artacak ve yoğun talebe biraz olsun cevap vermeye çalışacağız. İnşallah gelecek yıllarda daha büyük bir keçi çiftliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.