Saat 09.05'te Adana'da hayat durdu - Son Dakika

ADANA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte hayat durdu.

Atatürk Parkı önündeki törene, Vali Süleyman Elban, 10'uncu Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Elif Uzun ve kent protokolü katıldı. Pandemi kuralları nedeniyle alana sınırlı sayıda kişi alınırken vatandaşlar cadde ve sokaklardan anma programına eşlik etti. Program, Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan şiirlerin ve tarihteki önemli bürokratların onun adına söylediği güzel sözlerin okunmasıyla başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi adına çelenk sunumunu, Başkan Zeydan Karalar'ın koronavirüs tedavisi görmesi nedeniyle Başkanvekili Elif Uzun yaptı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm protokol ve caddedeki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sireni duyan bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından saygı duruşunda bulundu.