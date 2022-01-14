Saat 11.30! Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor - Son Dakika

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 13,5848'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 13,52 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,51'den, sterlin/TL ise 18,58'den satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürüyor. Önceki kapanışa göre yüzde 0,1 gerileyen dolar endeksi, 94,6 ile düşüş eğilimini sürdürürken 10 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1470'ten alıcı buluyor.

MERKEZ'İN YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi 16,1348 TL ve cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,75 olarak gerçekleşti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahinleşmesinin" tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini hatırlatarak, buna karşın para politikasında belirsizliklerin azalmasının dolar talebini kısmen de olsa azalttığını bildirdi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın martta başlamak üzere 2022 yılında 4 faiz artışı beklemesine karşın martta faiz artırmayla ilgili çekinceleri olduğunu bildirmesi dikkati çekti. Bugün yurt içi veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında, ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.