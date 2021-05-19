Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Saat 19.19'da İstiklal Marşı okunması

Sitenin bahçesinde toplananlar

Site bahçesinde İstiklal Marşı okunması

Valilik binası önünde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Akpınar'ın İstiklal Marşı okunması NİĞDE - Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde, saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Niğde

Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir sitede, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Site sakinleri de bayraklarıyla marşa eşlik etti.