Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Tunceli'de Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programında balon futbolu, dart, halat çekme, geleneksel okçuluk, havalı tüfek, jimnastik, karate, kick boks ve ayak tenisi gösterileri yapıldı.

Etkinlikte 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda dereceye giren sporculara Vali Mehmet Ali Özkan tarafından ödülleri verildi.

Saat 19.19'u gösterdiğinde ise sporcular tarafından Atatürk posteri ile Türk Bayrağı açıldı ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.