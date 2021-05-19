Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

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Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Programa katılanlar

Vali Erkaya Yırık'ın çocuklara ve gençlere, bayrak ve şapka hediye etmesi

Bağımsızlık meşalesini temsilen meşaleler yakılması

İstiklal Marşı'nın okunması

Mehteran takımının konseri ELAZIĞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Elazığ'da, Gençlik Merkezindeki sentetik sahada düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık, çocuklara ve gençlere Türk bayrağı ve şapka hediye etti.

Daha sonra Vali Yırık'ın yaktığı gençlik meşalesini teslim alan milli boksör Gizem Özer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesini temsilen alanda hazırlanan diğer meşaleleri yaktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Elazığ Belediyesi mehteran takımı konser verdi.