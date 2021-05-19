Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

İnternette en çok bu aratılıyor! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçekler

Türkiye'nin önde gelen markası Tamek satılıyor! Yeni sahibi de tanıdık

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, gençlik merkezlerinde, balkonlarda ve statlarda İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine Van'da Tuşba Gençlik Merkezi önünde saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Ardından Soydan Kavşağında bir araya gelen gençler, Kurtuluş Parkı'na ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.