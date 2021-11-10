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Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu - Son Dakika

Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

10.11.2021 09:09
Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ankara'nın en işlek noktalarında hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu
Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu
Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu
Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu - Son Dakika


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