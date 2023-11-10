Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yılında tüm Türkiye'de törenlerle anılıyor.
Saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle Türkiye'de hayat dururken, İstanbul'da cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
Sirenlerin çalmaya başladığı dakikalarda İstanbul metrosunda seyahat eden vatandaşlar ayağa kalkıp saygı duruşunda bulundu.
Son Dakika › Eğitim › Tüyleri diken diken eden görüntü! İşte saat 9'u 5 geçe İstanbul metrosu - Son Dakika