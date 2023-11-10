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Tüyleri diken diken eden görüntü! İşte saat 9'u 5 geçe İstanbul metrosu - Son Dakika

Tüyleri diken diken eden görüntü! İşte saat 9'u 5 geçe İstanbul metrosu

10.11.2023 09:19  - Güncelleme: 09:46

Türkiye her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de saat 9'u 5 geçe, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına saygı duruşuna geçti. O anlarda İstanbul metrosunda yaşananlar kameraya yansıdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yılında tüm Türkiye'de törenlerle anılıyor.

TÜRKİYE'DE HAYAT DURDU

Saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle Türkiye'de hayat dururken, İstanbul'da cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

METRODA GÖZLERİ DOLDURAN GÖRÜNTÜ

Sirenlerin çalmaya başladığı dakikalarda İstanbul metrosunda seyahat eden vatandaşlar ayağa kalkıp saygı duruşunda bulundu.

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Son Dakika Eğitim Tüyleri diken diken eden görüntü! İşte saat 9'u 5 geçe İstanbul metrosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüyleri diken diken eden görüntü! İşte saat 9'u 5 geçe İstanbul metrosu - Son Dakika
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