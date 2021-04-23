SAAT DİREĞİNE YUVA YAPAN ARILARI İTFAİYE KOVANA ALDI - Son Dakika

İZMİT şehir merkezinde üzerinde saat bulunan bir direğe yuva yapan arılar, uzman itfaiye ekibi tarafından kovana alındı. Arıları bölgede fırıncılık yapan bir kişi sahiplendi.

İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Baç Kavşağı mevkiinde, üzerinde saat olan bir direğe arıların yuva yaptığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada itfaiyenin gelmesini beklemeyen fırıncı Ekrem Çakmak, vücudunu üzerindeki montla koruyarak arıları bulundukları yerden almak istedi. Çakmak arıların üzerine su sıkıp, süpürge ile bulundukları yerden almaya çalıştığı sırada itfaiye ekibi bölgeye geldi. Arı kıyafeti giyerek duruma müdahale eden itfaiyeciler, kraliçe arıyı yanlarında getirdikleri kovanın içine alarak diğer arıların da gelmesini sağladı. Arının tamamı direkten ayrıldıktan sonra, Ekrem Çakmak arıları sahiplendi.

Fırıncı Ekrem Çakmak, 'Arılar muhtemelen bu güneşli havadan dolayı oğul vermiş. Demek ki, yakınlarda bir yerde arı kovanları var. Oradan çıkan oğul da buraya gelmiş. Biz de onu itfaiyenin yardımıyla kovana aldık. Artık bundan sonra biz bakacağız. Ben de köylü çocuğuyum. Memlekette bizim de arılarımız var. Şimdi burada da arılarımız olacak. Ben kutuya almıştım ama itfaiyeci arkadaşlar kovan getirince daha iyi oldu. Şimdi kovana aldık arıları. Birkaç gün sonra ben kendi kovanıma aktarıp arkadaşların kovanını geri vereceğim.' dedi.