Saat Dünyası Baselworld 'De Buluştu

Dünyanın prestijli saat fuarlarından Baselworld 2019, 21-26 Mart tarihleri arasında, İsviçre'nin Basel şehrinde 100 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti.

Dünyanın prestijli saat fuarından Baselworld 2019, 21- 26 Mart tarihleri arasında, İsviçre'nin Basel şehrinde gerçekleşti. 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı fuar, her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü.Türkiye'de saat sektörünün öncü markalarından Essa Grup'un aralarında bulunduğu 500ü aşkın katılımcı ürünlerini sergilemek üzere fuarda yerini aldı. Türkiye'yi temsil eden ve bu yıl sektörde 49'uncı yılını dolduran Essa Grup, 5 markasıyla yeni sezon ürünlerini katılımcılara sundu. Ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken markanın standına ziyaretçilerin ilgisi yoğundu.



Essa Grup Yönetim Kurul Başkanı Ercan Çevik, sergide Türk saat markalarına gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti. Çevik, "Bu yıl 6'ncı kez Baselworld'e katılıyoruz ve her geçen yıl ilginin artması bizi gururlandırıyor" dedi.



Baselworld 'ün 3'üncü gününde, İsviçre Büyükelçisi İlhan Saygılı, ticari ateşe ekibiyle birlikte grubun standını ziyaret etti. Essa Grup, Saygılı 'ya ve ateşe ekibine fuar alanındaki standını gezdirerek fuarla alakalı bilgi verdi.



Türkiye ve Hong Kong merkezli 3 ofisi bulunan ve dünyada 71 den fazla ülkede hizmet verdiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Çevik, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını belirtti. Çevik "Saat üretim ve satışıyla beraber modayı yakından takip ediyoruz. Grup olarak Ar-Ge çalışmalarımızı İsviçre ve Hong Kong'daki dünyaca ünlü tasarımcılarla yapıyoruz" dedi.



Bir çok dünyaca ünlü markanın dünya lisansörlüğünü yapan grup, bu listeye Japon Q&Q markasını da eklediğini duyurdu. 2020 yılsonu hedeflerinin, dünya saat sektöründe Türkiye'nin adını dünyaya en iyi şekilde duyurmak olduğunu kaydeden Çevik, 49 yıllık tecrübe ve deneyimli ekibiyle grubun daha büyük başarılara imza atacağının altını çizdi.



"Her tarza ve her bütçeye uygun iddialı modeller"



Çevik, sözlerini şöyle tamamladı: "Sloganımız olan 'Herkes için moda' her tarzdan insana ve her bütçeye uygun saat üretmemizden ileri gelmektedir. Modaya uygun ve fiyatların ekonomik olmasıyla ürünlerimizi dünyada tüketiciyle buluşturuyoruz. Artık Türkiye'nin dünya saat sektöründe iddialı olduğunu herkese gösterdik. Saat üretim ve satışıyla beraber modayı da yakından takip ediyoruz; gözlük, takı, cüzdan, valiz ve çanta sektöründe kendi tasarımlarımızla yapılan ürünlerimiz ayrı bir ilgi görüyor. Tüketicinin aksesuara olan merakını önemsiyor ve ihtiyaçları karşılamak için işimizi bir adım öteye taşımaktan çekinmiyoruz". - İSTANBUL

