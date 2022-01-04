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Saat hırsızı iki sevgili saklandıkları evde yakalandı - Son Dakika

Saat hırsızı iki sevgili saklandıkları evde yakalandı

04.01.2022 13:38

Saat hırsızı iki sevgili saklandıkları evde yakalandı Isparta'da yılbaşı öncesi bir işyerinden toplam değeri 4 Bin liraya yakın olan 2 kol saati çalan iki sevgilinin polisin çalışması sonucunda gece yarısı saklandıkları evde yakalandılar.

Saat hırsızı iki sevgili saklandıkları evde yakalandı

ISPARTA - Isparta'da yılbaşı öncesi bir işyerinden toplam değeri 4 Bin liraya yakın olan 2 kol saati çalan iki sevgilinin polisin çalışması sonucunda gece yarısı saklandıkları evde yakalandılar.

Olay Isparta bir iş yerinde meydana geldi. 22 yaşındaki A.E.B ve 21 yaşındaki S.A, 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk'a ait iş yerine girdi. Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirme bahanesiyle oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 4 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu, daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi. İş yerinde biraz daha oyalanan çift daha sonra kız arkadaşından okey işareti aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İş yeri sahibi Selçuk, daha sonra saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polis ekipleri arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.

Polis ekipleri bin 920 dakika görüntü izledi

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için 64 kameradan alınan bin 920 dakikalık görüntüleri inceleyerek saklandıkları eve gece yarısı baskın düzenlendi. İki sevgiliyi saklandıkları evde kıskıvrak yakalayan Asayiş ekileri hırsızları emniyete götürdü. İki sevgili hakkında adli işlem başlatıldı. Çaldıkları saatler iş yeri sahibine teslim edildi.

Saat hırsızı iki sevgili saklandıkları evde yakalandı
Saat hırsızı iki sevgili saklandıkları evde yakalandı
Saat hırsızı iki sevgili saklandıkları evde yakalandı

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Ahmet Kerim, Isparta, Selçuk, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saat hırsızı iki sevgili saklandıkları evde yakalandı - Son Dakika


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