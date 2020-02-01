Saat kulesi devreye girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saat kulesi devreye girdi - Son Dakika

Saat kulesi devreye girdi

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde elektronik saat hizmet vermeye başladı.

Saat kulesi devreye girdi, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde elektronik saat hizmet vermeye başladı.


1906 yılında yaptırılan tarihi saat kulesinin saat mekanizmasının onarılması ve kuleyi düzenleme çalışmaları devam ederken, saatin devreye girmesi memnuniyetle karşılandı. Geçtiğimiz aylarda bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını belirten Başkan Davut Aydın, "Saat kulemizin saat mekanizmasının bulunduğu alanda güvercinlerin yuva yapması ve yumurtlamaları sebebiyle çalışmalara ara vermiştik. Yumurtalardan çıkan yavruların uçmaya başlamasından sonra bakım çalışmalarımıza yeniden başladık ve içinde bulunan orijinal saat konusunda uzman bir ekip tarafından bakıma alındı. Ancak biz bu süreçte saat kulemizin atıl durumda olmaması için elektronik bir saat temin ederek, kulemizi yeniden canlandırdık" dedi. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşların yıkmaya kıyamadığı camisiz minareyi gören şaşıp kalıyor
Eşi tarafından otomobilden atılan kadın, ölüm kalım mücadelesi veriyor Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yolcularımızda hastalık belirtisi yok Vuhan'daki Türk yolcular geldi! İşte ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 22:03:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saat kulesi devreye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]